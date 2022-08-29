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Tiago Çukur, FVC Denver'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gitti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver'a kiralandı. 19 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertlilerle hiç resmi maça çıkmadı.

Transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Belçika'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusunu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Tiago Çukur'un satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Tiago Çukur, FVC Denver'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gitti

RESMİ MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye katıldığı tarihten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi.

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Tiago Çukur Fenerbahçe Spor Haberler

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