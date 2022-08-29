Tiago Çukur, FVC Denver'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gitti
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Fenerbahçe'nin transfer döneminin başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver'a kiralandı. 19 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertlilerle hiç resmi maça çıkmadı.
Transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, Belçika'ya gitti.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Belçika 2. Lig ekibi FVC Denver, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusunu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Tiago Çukur'un satın alma opsiyonu bulunmuyor.
RESMİ MAÇTA FORMA GİYMEDİ
Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye katıldığı tarihten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi.
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