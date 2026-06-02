Haberler

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyunculara katkıları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 3 sezondur formamızı giyen Julia Bergmann'a kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz. 2024 yılından bu yana formamızı giyen Roberta Ratzke'ye kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih de belli oldu
Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi

Avrupa onun peşindeydi, Türkiye'de yakalandı
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

Kılıçdaroğlu’na Hacıbektaş'ta soğuk duş: Tek kalemde sildiler!

Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi