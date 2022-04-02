THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Euroleague'de Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, ALBA Berlin karşısında 28 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile oynadı ve 36 verimlilik puanı ile haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin'i 87-77 mağlup ettiği müsabakada gösterdiği performansla galibiyetle büyük rol oynayan yıldız basketbolcu Shane Larkin haftanın MVP'si seçildi. Larkin maçı 28 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile tamamladı. 29 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı.

Larkin bu sezon daha önce 16. haftada da haftanın MPV'si olmuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor