Thunder ve 76ers'dan Galibiyetle Başlangıç

Güncelleme:
Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 yenerek sezonun ilk üç maçından galip ayrıldı. Philadelphia 76ers ise Charlotte Hornets'ı 125-121 mağlup ederek iki galibiyet elde etti. Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander, Thunder'ın galibiyetinde öne çıkan isimler oldular.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 yenerek 3'te 3 yaptı.

Son şampiyon Thunder, Hawks deplasmanında galip gelerek ünvanını koruma hedefiyle başladığı yeni sezona iddialı girdi.

Thunder'da Chet Holmgren 31 sayı, 11 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 10 ribaunt ve Ajay Mitchell 14 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti.

İkinci yenilgisini yaşayan Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 17 sayı, Trae Young 15 sayı, 10 asist, Asa Newell 12 sayı, 10 ribaunt ve Onyeka Okongwu 11 sayı, 12 ribauntla oynadı.

76ers'tan 2'de 2

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 125-121 yendi.

İkide iki yapan 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Quentin Grimes 24 ve Joel Embiid 20 sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 12 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1 sayı, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Hornets'ta LaMelo Ball'un 27 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
