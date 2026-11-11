THSF'nin mali genel kurulunda 2027-2028 tahmini bütçesi karara bağlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun (THSF) mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun 4. mali genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

THSF Başkanı Emre Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hava sporlarında hem sportif hem de kurumsal bakımdan ciddi yol katettiğini belirterek, "2024-2026 yılları arasında 19 uluslararası madalya kazandık. Bu, önemli bir başarı. Sportif başarı kadar ülkemizin hava sporlarındaki konumu da çok önemli. Hava sporları açısından coğrafi olarak önemli bir konuma sahibiz. Uluslararası organizasyonlar sayesinde önemli sporcuları ülkemizde ağırlıyoruz ve sporcularımız önemli tecrübe kazanıyor. Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) resmi üyesi olmamız çok önemli bir kazanım. Sporcularımız böylece uluslararası yarışlarda milli sporcu olma ünvanına erişti." ifadelerini kullandı.

Hava sporlarına katılımın giderek arttığına da değinen Şahin, "Faal sporcu sayımız 4 bin 811'e yükseldi. Güvenli uçuş için antrenör eğitimine de büyük önem veriyoruz. Şu an 422 antrenörümüz var. Antrenör sayısının artması tek başına yeterli değil, niteliği artırmamız lazım. Bir federasyonun sportif hedeflerine ulaşabilmesi için mali yönetiminin de iyi olması lazım. Bu sebeple hedeflerimizi gerçekleştirirken mali disiplinimizden kopmak istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA