Thomas Reis'ten Breidablik Maçının Ardından Açıklamalar

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim." dedi.

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.

İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.

Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye'ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.