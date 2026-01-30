Thomas Reis: "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada bir süredir maç kazanamamanın kendilerinde baskı oluşturduğunu ve bu sebeple bugün alınan galibiyetin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, değerlendirmelerde bulundu. Reis, "Gösterdiğimiz performansa baktığımızda en iyisiydi diyemem. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Galip gelememenin bize oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncularımız da yeteri kadar süre alamadıkları için zamana ihtiyaçları vardı. Bugün takımdaki herkes birbiri için savaştı. Birinci yarı performansımızla ilgili çok pozitif şeyler söyleyemem. İkinci yarı çok daha iyi işler yaptık. Totalde girdiğimiz iki net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada atılan gol de olsa böyle bir galibiyet bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

"Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum"

Kadroya yeni bir takviye yapmayı düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Reis, "Açıkçası yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Zaten 3 tane transfer gerçekleştirdik. Bazı sakat oyuncularımızın da yeniden takıma katıldığı için mutluyum. Totalde zaten iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tüm kulvarlarda elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Benim açımdan Emre hoca ile herhangi bir problem yok"

Maç içerisinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile aralarında yaşanan gerginliğe dair de konuşan Thomas Reis, "Kendisini maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Ne olduğunu da tam olarak anlayamadım. Sonuç olarak diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek benim görevim değil. Bu yüzden olanlara şaşırdım. Dördüncü hakem benimle konuştu ama kendisine ne olduğunu anlamadığımı söylemedim. Dolayısıyla benim açımdan herhangi bir problem yok. Belki dil problemi sebebiyle de kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim. Belki bu sebeple Emre hoca farklı algılamış olabilir. 3 tane sarı kartım var ve dördüncü sarı kartı görmemek adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL