Thomas Reis: "Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak"

Thomas Reis: 'Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak'
Güncelleme:
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımın sakatlık sorunlarına rağmen en iyi performansı göstereceklerini belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak. İlk yarıya bakınca çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik. Çok sakat oyuncumuz var ancak buradayız, bu kulvardayız. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
