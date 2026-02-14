Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden alp disiplini sporcusu Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalom kategorisinde 53. sırayı elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Milli sporcu Thomas Kaan Önol Lang, birinci iniş yarışında 1 dakika 25.67 saniyelik derecesiyle 53. sırayı elde etti.

Yarışta Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, 1.13.92'lik zamanıyla en iyi dereceyi yaptı.

Thomas Kaan Önol Lang'ın bu kategoride mücadele edeceği ikinci iniş yarışı, TSİ 15.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
