Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Brezilya ekibi Fluminense, ile yollarını ayıran Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın yeni takımı belli oldu.

1 YILLIĞINA PORTO'YA İMZA ATTI

Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti. Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.