Haberler

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Porto, 41 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

  • Thiago Silva, 41 yaşında Portekiz ekibi Porto'ya transfer oldu.
  • Thiago Silva'nın transferi bonservis ödenmeden gerçekleşti.
  • Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Brezilya ekibi Fluminense, ile yollarını ayıran Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın yeni takımı belli oldu.

1 YILLIĞINA PORTO'YA İMZA ATTI

Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti. Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan:

* Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 551.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes Telegram'dan "NildaSGNL" onunla iletişime geçmeli. *

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a güzel haber

Abraham'dan Beşiktaş'a güzel haber
title