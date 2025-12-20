Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü
Brezilya ekibi Fluminense, ile yollarını ayıran Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın yeni takımı belli oldu.
1 YILLIĞINA PORTO'YA İMZA ATTI
Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.
KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR
Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti. Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.