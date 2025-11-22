Thalisson Galatasaray Maçında Kırmızı Kart Gördü

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Thalisson, Galatasaray maçının 60. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken 10 kişi kaldı. Müsabakanın 60. dakikasında Kazımcan Karataş'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Ozan Ergün, Thalisson'a sarı kart gösterdi. Mücadelenin 32. dakikasından da sarı kartı bulunan Thalisson böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı. - İSTANBUL