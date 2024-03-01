TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde başladı. 14 golf kulübünden 36 sporcu turnuvaya katılıyor.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 14 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor.
Turun 3. ayağı yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.