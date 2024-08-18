TGF Federasyon Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

İSTANBUL,

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası, 17-18 Ağustos tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası'nda oynandı. Oynanan iki raund sonunda Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez elde ettiği 154 gross skorla TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdırdı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlardan biri olan ve 26. kez gerçekleştirilen TGF Federasyon Kupası, İstanbul Silivri'de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde iki gün boyunca oynandı.

17-18 Ağustos tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlenen turnuvada Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Ankara Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı toplam 76 golfçü mücadele etti.

İki raund oynanan turnuvanın final raundunun ardından erkekler grossda Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez toplamda 154 (+10) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Tunç Aslan toplamda 157 (+13) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Tuna Şahin toplamda 158 (+14) gross skorla üçüncü, kadınlar grossda İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 157 (+13) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir toplamda 159 (+15) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Erin Neva Yeniçelik toplamda 161 (+17) gross skorla üçüncü oldu.

Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez elde ettiği 157 (+10) gross skorla turnuvanın en iyi skorunu yaparak TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdırdı. Engez'e kupasını, TGF Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Hallik ve Recep Turan takdim etti.

Erkekler A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü'nden Cumali Yalçın toplamda 143 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Ömer İlhan Şahin toplamda 145 net skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Orhan Kuran toplamda 147 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Erin Neva Yeniçelik toplamda 145 net skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler toplamda 150 net skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 151 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Eren Keskin toplamda 82 stableford puanla birinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Mustafa Kaan Baral toplamda 73 stableford puanla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Poyraz Arben Yılmaz toplamda 73 stableford puanla üçüncü, kadınlar B karegorisinde ise İstanbul Golf Kulübü'nden Selen Sedar toplamda 74 stableford puanla birinci, ferdi lisanslı Fatime İnce toplamda 73 stableford puanla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Zehra Karadayı toplamda 68 stableford puanla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Final raundunun ardından düzenlenen ödül töreninde turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldılar. Kazananlara ödüllerini TGF Yönetim Kurulu üyelerinden Orhan Hallik, Recep Turan ve TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu verdi.