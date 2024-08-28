TFFHGD Van Şubesi 2024-2025 futbol sezonunu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Van Şubesi tarafından 2024-2025 futbol sezonu açılış programı düzenlendi.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa katılan TFFHGD Başkanı İlhan Erdem, hakem ve gözlemcilerin adalet ve tarafsızlık ilkesine sadık kalacağını söyledi.

Futbolun heyecan ve coşkusunun yeniden sahalara taşınacağını ifade eden Erdem şöyle konuştu:

"Sporun birleştirici gücüne inanarak fair-play ruhunu her daim ön planda tutmalıyız. TFFHGD ailesi olarak sahada görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerimizin adalet ve tarafsızlık ilkesine sadık kalarak camiamızın güzelliklerini en iyi şekilde yansıtacaklarına inancımız tamdır. Henüz görevi devralmadan önce daha adaylık sürecinde camiamızın problemlerini belirlemiş ve sizlerle paylaşmıştık. Göreve geldiğimiz günden itibaren süratle çalışmalarımıza başlamış ve problemlerini çözmüş bulunmaktayız. Sorumluluğumuzun farkındayız ve diğer problemlerimizi de ivedilikle çözmek için ne kadar çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."

81 ilde bütün üyeleriyle hep birlikte tek bir yumruk olarak taleplerini dile getirmeleri ve problemlerin çözümü için bir bütün olmaları gerektiğini vurgulayan Erdem, "Geçtiğimiz sezonun henüz daha başlangıç olduğunu, çalışmalarımızın hızla süreceğini, birlik ve beraberliğimizin artırılması için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Birlik ve beraberliğimizin artırılması için şubelerimizle, değerli il hakem kurullarımızın uyum içinde çalışmasını çok önemsiyoruz. En aşağıdan en yukarıya kadar hep birlikte tek bir vücut olarak hareket edersek camiamızın problemlerini daha kolay çözebilir, hakemlerimiz ve gözlemcilerimizin görev şartlarını çok daha iyi şartlara taşıyabiliriz. Yolumuzun ne kadar zorlu ve uzun olduğunun farkındayız. Umuyoruz ki hep birlikte omuz omuza vererek yeni federasyon yönetimimiz ve Merkez Hakem Kurulumuzla bu uzun yolu yürüyeceğiz. Yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, TFFHGD Genel Başkan Vekili Kahraman Minnet, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Odabaşı, Van ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, hakemler ve gözlemciler katıldı.