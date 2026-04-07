TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Kulüplerden gelen talepler sonrası mevcut düzenlemenin revize edilmesi gündemde.

Mevcut kurala göre Süper Lig ekipleri, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu oyuncuların 2’sinin belirli bir yaş kriterine uyması şartı bulunuyordu. Yeni sezonda ise bu sayının artırılarak 4 oyuncuya çıkarılması planlanıyordu.

Sabah’ın haberine göre TFF, kulüplerin taleplerini dikkate alarak bu kararda değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre, gelecek sezon için 14 yabancıdan yalnızca 2’sinin 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması şartının uygulanacağı öne sürüldü.

TFF’nin söz konusu değişiklikle ilgili son kararını verdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.