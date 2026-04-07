TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı

TFF’nin, kulüplerden gelen talepler sonrası yeni sezon için yabancı oyuncu kuralında değişikliğe giderek genç yabancı zorunluluğunu azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Kulüplerden gelen talepler sonrası mevcut düzenlemenin revize edilmesi gündemde.

KULÜPLERİN TALEPLERİ ETKİLİ OLDU

Mevcut kurala göre Süper Lig ekipleri, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu oyuncuların 2’sinin belirli bir yaş kriterine uyması şartı bulunuyordu. Yeni sezonda ise bu sayının artırılarak 4 oyuncuya çıkarılması planlanıyordu.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Sabah’ın haberine göre TFF, kulüplerin taleplerini dikkate alarak bu kararda değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre, gelecek sezon için 14 yabancıdan yalnızca 2’sinin 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması şartının uygulanacağı öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF’nin söz konusu değişiklikle ilgili son kararını verdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Torreira'dan kafa karıştıran hareket: Tam 29 kadını...