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TFF, Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Alman teknik direktör Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı. Lorant, Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi kulüplerde görev yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Alman teknik direktör Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizde Fenerbahçe, Sivas spor, Kayseri Erciyes spor ve Kasımpaşa kulüplerinde teknik direktör olarak görev yapan Werner Heinz Erich Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe başlayan Alman teknik adam; kariyerinde Türkiye dışında Güney Kore, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İran, Slovakya, Çin ve Avusturya'da da görev yapmıştı. Lorant ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta ülkemizde görev yaptığı kulüplerimiz olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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