PFDK'den 3 büyük kulübe para cezası

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray'a, çirkin ve kötü tezahürattan 20 bin, Fenerbahçe'ye ise çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından toplam 240 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Süha Gür
