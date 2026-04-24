TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray'a verilen 1 milyon 460 bin liralık para cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 1 milyon 460 bin liralık para cezası, oy birliğiyle onandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlaller sebebiyle verilen toplam 370 bin lira para cezası, kurul tarafından onanırken, kulübe anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 110 bin lira para cezası, 55 bin liraya düşürüldü.

Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcu Mehmet Murat Uçar'a rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle verilen 2 maç men cezası, 1 maça indirildi.

Erzurumspor FK'ye stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle uygulanan 310 bin lira para cezası ise 200 bin liraya düşürüldü.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
