TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 27 Şubat 2026 günlü (15) sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

Galatasaray A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107, 206 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararın aleyhe bozma yasağı gözetilerek başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı