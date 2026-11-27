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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin 30 Kasım Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir." denildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek ihalenin, Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde ve noter huzurunda kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA