TFF, Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu harcama limitlerini belirledi

TFF, 2023-2024 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Buna göre listenin en tepesinde yer alan Galatasaray'ın harcama limiti 1.926.591.771 lira, Fenerbahçe'nin ise 1.920.867.957 lira oldu.