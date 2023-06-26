TFF, Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu harcama limitlerini belirledi
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TFF, 2023-2024 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Buna göre listenin en tepesinde yer alan Galatasaray'ın harcama limiti 1.926.591.771 lira, Fenerbahçe'nin ise 1.920.867.957 lira oldu.
Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE LİSTENİN TEPESİNDE
30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında TFF, Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni hesapladı. Buna göre listenin tepesinde yer alan Galatasaray'ın yüzde 30 sapma dahil harcama limiti 1.926.591.771, Fenerbahçe'nin ise 1.920.867.957 lira oldu.
Yüzde 30 sapma dahil Süper Lig takımlarının harcama limiti şöyle:
- Galatasaray - 1.926.591.771
- Fenerbahçe - 1.477.590.736
- Beşiktaş - 1.072.157.634
- Trabzonspor - 1.290.388.651
- Adana Demirspor - 377.247.493
- Konyaspor - 414.916.193
- Başakşehir - 434.561.308
- Alanyaspor - 322.910.690
- Antalyaspor - 162.355.622
- Fatih Karagümrük - 177.000.267
- Sivasspor - 203.026.877
- Kasımpaşa - 152.859.344
- Hatayspor - 432.727.551
- Kayserispor - 315.538.782
- Gaziantep FK - 338.650.796
- MKE Ankaragücü - 514.525.015
- İstanbulspor - 192.306.141
- Samsunspor - 255.436.367
- Rizespor - 255.436.367
- Pendikspor - 255.436.367
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