TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişikliğe gitti - Haberler

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TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişikliğe gitti

TFF, Fenerbahçe'nin 4 - 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 1. ve 2. hafta programında değişiklikler yapıldığını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü 21.45'te oynanması planlanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı, 8 Ağustos Pazartesi günü 21.45'e alındı. Süper Lig, 5 Ağustos Cuma günü 21.00'de oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başlayacak.

TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişikliğe gitti

TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişikliğe gitti

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