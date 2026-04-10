TFF resmen duyurdu: İşte olaylı derbilerin faturası

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin PFDK kararlarını açıkladı. Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile futbolculardan Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou'ya para cezası verildi. İşte diğer cezalar ve detaylar...

SERDAL ADALI’YA HAK MAHRUMİYETİ

TFF’nin açıklamasına göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.7 milyon TL para cezası verildi. Kulübe ise çeşitli nedenlerle toplam 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi.

FUTBOLCULARA PARA CEZASI

Beşiktaşlı futbolculardan Vaclav Cerny’e 500 bin TL, Emmanuel Agbadou’ya ise 1 milyon TL para cezası uygulandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’a ise herhangi bir ceza verilmedi.

FENERBAHÇE VE DİĞER MAÇLARA DA CEZA

Fenerbahçe’ye derbide yaşanan saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verilirken, bazı tribünlere bloke cezası uygulandı. Trabzonspor- Galatasaray maçının ardından ise Trabzonspor’a 1 milyon 440 bin TL, Galatasaray’a 1 milyon 240 bin TL para cezası kesildi.

CEZALAR ŞÖYLE;

  • Serdal Adalı: 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası.
  • Emmanuel Agbadou: 1 milyon TL para cezası.
  • Vaclav Cerny: 500 bin TL para cezası.
  • Fenerbahçe : 220 bin TL para cezası.
  • Trabzonspor : 1 milyon 280 bin TL para cezası.
  • Boran Başkan: 120 bin TL para cezası.
Alper Kızıltepe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
500

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu

Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor

Konferans Ligi'nde Çeyrek Final maçına çıktı! İşte sonuç