TFF, Kayserispor ve Beşiktaş'ı Disiplin Kuruluna Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de oynanan erteleme maçında meydana gelen çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle Kayserispor ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca, Arca Çorum FK da bir başka maçta yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında dün karşılaşan Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre erteleme maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle iki kulübün PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ise Serikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
