TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu, genç kalecilerle buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu, Demircioğlu Menteşe Yıldız Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcular, antrenörler ve velilerle bir araya geldi.

Kulüp Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından söz alan Boğuşlu, kalecilik eğitimi, oyuncu gelişimi ve futbolculuk kariyerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Genç sporcuların sorularını da yanıtlayan Boğuşlu, akşam antrenmanında kalecileri sahada birebir gözlemleyerek teknik ve taktik açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Fizyoterapist Öykü Yağmur Asyalı, spor yaralanmalarından korunma yöntemleri ve sakatlık süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum yaptı. Kaleci Antrenörü İbrahim Halil Özay ise kalecilere yönelik hazırladığı eğitim sunumuyla bilgi paylaşımında bulundu.

Günün sonunda sporcular ve antrenörlerle hatıra fotoğrafı çektiren Boğuşlu'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Demircioğlu Menteşe Yıldız Spor Kulübü yönetimi, ziyaretin genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA