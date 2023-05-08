TFF Gelişim Ligleri'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak

TFF U-16 Gelişim Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği, geleceğin yıldızlarının boy gösterdiği Gelişim Ligleri'nde U15 ve U16 yaş gruplarında birbirinden önemli maçlar D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. U15 Gelişim Ligi'nde şampiyonluk ve üçüncülük maçları, U16 Gelişim Ligi'nde de yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak. U16 Gelişim Ligi yarı final ilk maçında Konyaspor ile Kayserispor saat 14.30'da, diğer yarı final mücadelesinde ise iki güçlü şampiyon adayı Galatasaray ve Beşiktaş saat 18.30'da karşılaşacak.

Gelişim Ligleri maç programı şöyle:

Yarın

12.30 U-15 Gelişim Ligi üçüncülük maçı: Adana Demirspor-Bucaspor

14.30 U-16 Gelişim Ligi yarı final maçı: Konyaspor-Kayserispor

16.30 U-15 Gelişim Ligi final maçı: Bursaspor-Corendon Alanyaspor

18.30 U-16 Gelişim Ligi yarı final maçı: Galatasaray-Beşiktaş - İSTANBUL