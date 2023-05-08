TFF Gelişim Ligleri'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak
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16 Gelişim Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.
TFF U-16 Gelişim Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği, geleceğin yıldızlarının boy gösterdiği Gelişim Ligleri'nde U15 ve U16 yaş gruplarında birbirinden önemli maçlar D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. U15 Gelişim Ligi'nde şampiyonluk ve üçüncülük maçları, U16 Gelişim Ligi'nde de yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak. U16 Gelişim Ligi yarı final ilk maçında Konyaspor ile Kayserispor saat 14.30'da, diğer yarı final mücadelesinde ise iki güçlü şampiyon adayı Galatasaray ve Beşiktaş saat 18.30'da karşılaşacak.
Gelişim Ligleri maç programı şöyle:
Yarın
12.30 U-15 Gelişim Ligi üçüncülük maçı: Adana Demirspor-Bucaspor
14.30 U-16 Gelişim Ligi yarı final maçı: Konyaspor-Kayserispor
16.30 U-15 Gelişim Ligi final maçı: Bursaspor-Corendon Alanyaspor
18.30 U-16 Gelişim Ligi yarı final maçı: Galatasaray-Beşiktaş - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023