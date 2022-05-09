Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kripto paralı kura atışı yapan hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler

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Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kripto paralı kura atışı yapan hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapmasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır." denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, dün akşam sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler'in ise karşılaşma öncesi hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapması geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kripto paralı kura atışı yapan hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı

"ATIŞ, ONAYIMIZ OLMAYAN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Bunun üzerine TFF, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

"SORUŞTURMA AÇILDI"

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Arda Kardeşler, Bitcoin, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Qwe Qwe:

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