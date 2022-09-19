TFF binasına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Cüneyd Uslu tutuklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilerek serbest bırakılan şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı. Cüneyd Uslu'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde yeniden gözaltına alınan Cüneyd Uslu mahkemeye çıkarıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkeme Cüneyd Uslu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.