TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ortaya çıkan bahis skandalının ardından gündeme gelen yabancı hakem konusunda açıklama yaptı. Yabancı hakem konusunu asla gündeme almadıklarını belirten TFF Başkanı, ligleri yönetmeye yetecek kadar hakem barındırdıklarını ifade etti. Hacıosmanoğlu, yerli genç hakemlere güvenilmesi gerektiğini aktardı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi sarsan bahis skandalı hakkında CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı.
YABANCI HAKEM İDDİALARI
''KENDİ ÇOCUKLARIMIZLA BUNU ÇEVİRİRİZ''
Ligleri yönetmeye yetecek kadar hakem barındırdıklarını dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır asla. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum." şeklinde konuştu.