Haberler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ortaya çıkan bahis skandalının ardından gündeme gelen yabancı hakem konusunda açıklama yaptı. Yabancı hakem konusunu asla gündeme almadıklarını belirten TFF Başkanı, ligleri yönetmeye yetecek kadar hakem barındırdıklarını ifade etti. Hacıosmanoğlu, yerli genç hakemlere güvenilmesi gerektiğini aktardı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusunun asla gündemlerinde olmadığını belirtti.
  • İbrahim Hacıosmanoğlu, ligleri yönetmeye yetecek kadar hakem bulunduğunu ve yabancı hakem getirilmesine karşı olduğunu ifade etti.
  • İbrahim Hacıosmanoğlu, yerli hakemlerin eğitim aldığını ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi sarsan bahis skandalı hakkında CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı.

YABANCI HAKEM İDDİALARI

İbrahim Hacıosmanoğlu, yaşanan bahis skandalının ardından konuşulmaya başlanan yabancı hakem konusunun asla gündemlerinde olmadığını ifade etti.

''KENDİ ÇOCUKLARIMIZLA BUNU ÇEVİRİRİZ''

Ligleri yönetmeye yetecek kadar hakem barındırdıklarını dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır asla. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Orhan:

Kadı hakemler yönetsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

yok muhtar hakemler

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Bu ülkede dürüst insanlarda var onlara el uzatmazsan sürekli dayımın oglu amcamın çocugu şu bizim partiden diye eleman yerleştirirsen olacagı budur yabancı hakem alırsan ülke milli serveti yabancıya gider

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
