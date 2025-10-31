TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi sarsan bahis skandalı hakkında CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı.

YABANCI HAKEM İDDİALARI

İbrahim Hacıosmanoğlu, yaşanan bahis skandalının ardından konuşulmaya başlanan yabancı hakem konusunun asla gündemlerinde olmadığını ifade etti.

''KENDİ ÇOCUKLARIMIZLA BUNU ÇEVİRİRİZ''

Ligleri yönetmeye yetecek kadar hakem barındırdıklarını dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır asla. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum." şeklinde konuştu.