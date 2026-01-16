Haberler

TFF'den, Başkan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Federasyon Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
