TFF'den, Başkan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurduğu, yapılan tetkikler sonucunda da sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisinin evinde istirahat ettiği açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Federasyon Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. - İSTANBUL