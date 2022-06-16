TFF Başkanı Büyükekşi: "Tüm kurulların istifasını talep ediyorum"
AA - Bayram Akkaya - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından teşekkür konuşması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından teşekkür konuşması yaptı.
TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.
AA / Bayram Akkaya - Spor