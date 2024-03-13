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TFF açıkladı! O maçlar artık ücretsiz yayınlanacak

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TFF, 2. Lig ve 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Test yayınlarının başarılı olması sonucunda, her hafta birer maç olarak yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun kararıyla 10'a çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, ''TFFkanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz yayınlanacak maçlar şu şekilde;

16 MART 2024 CUMARTESİ

TFF 3. Lig 1. Grup

  • 14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

  • 14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup

  • 14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig 4. Grup

  • 14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 MART 2024 PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup

  • 14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

  • 14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
  • 14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
Kaynak: Haberler.com / Spor

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