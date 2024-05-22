TFF 3. Lig play-off final maçı biletleri satışa çıktı.

Çimentaş Elazığspor'un 52 Orduspor FK ile Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynayacağı TFF 3. Lig Play-Off final maçının biletleri satışa sunuldu. Güney ve batı tribünlerde yer alacak olan taraftarlar için güney tribün 100 TL ve batı tribün 200 TL olarak belirlendi. - ELAZIĞ