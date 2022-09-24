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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Şile Yıldızspor: 0

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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Şile Yıldızspor: 0

TFF 3.Lig 1. Grup'un 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Şile Yıldızspor'la 0-0 berabere kaldı.

TFF 3.Lig 1. Grup'un 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Şile Yıldızspor'la 0-0 berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Cem Harman xx, Kağan Yıldızlar xx

Karşıyaka: Yusuf Balcığlu xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Özgür Güler x (Polat Abay dk. 83), Mustafa Aşan xx, Caner Cengiz x (Recep Türköz dk. 77), Onur Kolay x (Fatih Taşdelen dk. 84), Namık Çelik xx, Kerem Pala x (Okan Baydemi dk. 68), Emre Gemici xx

Yedekler: Enes Kalyanco, Aykut Çolakoğlu, Burak Karapınar

Teknik Direktör: Erman Güraçar

Şile Yıldızspor: Süleyman Özer xx, Arda Can xx, Saffet Yazar xx, Ali Erhal xx, Mustafa Demirel x (Yusuf Oral dk. 70), Raşit Sevindir x (Şahin Aygüneş dk. 77), Süleyman Selak xx, Hakkı Tosun xx, Barış Şen x (Berat Vardal dk. 65), Emrecan Yıldızhan x (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 65), Emre Yucak xx

Yedekler: Murat Özkan, Emir Şen, Mustafa Acar

Teknik Direktör: Polat Çetin

Sarı kart: Mustafa Aşan (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Aşan Karşıyaka Şile Spor Haberler

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