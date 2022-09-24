TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Şile Yıldızspor: 0 Spor Haberleri TFF 3.Lig 1. Grup'un 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Şile Yıldızspor'la 0-0 berabere kaldı. TFF 3.Lig 1. Grup'un 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Şile Yıldızspor'la 0-0 berabere kaldı. Stat: Alsancak Mustafa Denizli Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Cem Harman xx, Kağan Yıldızlar xx Karşıyaka: Yusuf Balcığlu xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Özgür Güler x (Polat Abay dk. 83), Mustafa Aşan xx, Caner Cengiz x (Recep Türköz dk. 77), Onur Kolay x (Fatih Taşdelen dk. 84), Namık Çelik xx, Kerem Pala x (Okan Baydemi dk. 68), Emre Gemici xx Yedekler: Enes Kalyanco, Aykut Çolakoğlu, Burak Karapınar Teknik Direktör: Erman Güraçar Şile Yıldızspor: Süleyman Özer xx, Arda Can xx, Saffet Yazar xx, Ali Erhal xx, Mustafa Demirel x (Yusuf Oral dk. 70), Raşit Sevindir x (Şahin Aygüneş dk. 77), Süleyman Selak xx, Hakkı Tosun xx, Barış Şen x (Berat Vardal dk. 65), Emrecan Yıldızhan x (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 65), Emre Yucak xx Yedekler: Murat Özkan, Emir Şen, Mustafa Acar Teknik Direktör: Polat Çetin Sarı kart: Mustafa Aşan (Karşıyaka) - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Aşan Karşıyaka Şile Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Şile Yıldızspor: 0 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.