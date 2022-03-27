TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

KARAMAN (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Ertan Başdağ xx, Kerem Kalkan xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x (Abdullahi Ali Jama dk. 28 xx), Ömer Faruk x, Ahmet Fatih x (Emirhan dk. 46 x), Ahmet Karaman x, Emrullah x, Selahattin Enes x (Yunus dk. 65 x), Burak Gürler x, Süleyman x, Bekir x (Arda Kürşat dk. 74 x), Hami xx

Farsa Belediyespor: Ömürcan x, Ekrem x, Enver x, Emrah x, Mustafa x (Ozan Can dk. 88 ?), Ahmet Baykal x, Emre x (Onur dk. 88 ?), Ramazan x, Hüseyin x (Şahin Ali dk. 64 x), Tahir xxx, Yiğit x (Ömer dk. 46 x)

GolLER: Abdullahi Ali Jama (dk. 90), (Karaman Belediyespor), Tahir (dk. 66) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Hami, Arda Kürşat, Emirhan (Karaman Belediyespor), Ömürcan, Emrah, (Fatsa Belediyespor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Ahmet Fatih, Kemal Mert, Karaman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title