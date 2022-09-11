TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 0 1922 Konyaspor: 3
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TFF 3. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
TFF 3. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Abdurrahman Atabay xx, Y. Kemal Yurtbilir xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Arda Okumuş xx, Kaan Gaman xx, Sezgin Çolpan x (Eray Ertorun dk. 39 xx), Bartu Göçmen xx, Onur Bayramoğlu x (Göktuğ Ünüvar dk. 67 xx), Tolga Yakut x (Ömer Söyler dk. 67 x), Utku Kızılkaya xx, Metehan Toprak x (Hasan Altınoluk dk. 38 x), Berkay Tanır x, Onur Arı xx
1922 Konyaspor: Ozan Oruç x, Murat Karadeniz xxx, Yaşar Kavas xx, Erkan Sasa xx, Bartu Baladın xx, Hüseyin Biber xx, Seçim Koç xxx (Abdulsamet Kaya dk. 85 x), Kaan Nasırcılar xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 79 x), Ali Karakaya xx (Emre Pehlivan dk. 85 x), İsmail Kara xxx (İzzet Karaboğa dk. 79 x), Mehmet Söğüt xx (Oğuzhan Uzun dk. 67 xx)
Goller: Seçim Koç (dk. 26, 29), İsmail Kara (dk. 73) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Erkan Sasa, Yaşar Kavas (1922 Konyaspor) - ESKİŞEHİR