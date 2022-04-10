TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1 - Haberler

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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 30. hafta maçında Elazığspor, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi.

TFF 3. Lig 1. Grup 30. hafta maçında Elazığspor, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü sebebiyle her iki takım tarafından maçta görevli emniyet mensuplarına çiçek takdim edildi.

Stat: Doğukent

Hakemler: Celal Bayraklı xx, Emir Kılıçarslan xx, Yusuf Doğan xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yüksel Kayaalp xx, Mesut Saray xx, Zeki Korkmaz xx, Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah Şahin dk. 66 x), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Recep Yurdakul xx, Hakkı İsmet Şimşek xx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (İzzet dk. 66 xxx)

Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Abdulsamet Kırım xx, Erdi Bakırcı x (Orhan dk. 52 x), Okan Toprak xx, Ali Kemal Başaran xx, Aykut Çift xx, Hasan Çavdar xx (Savaş dk. 70 x), Akın Akman xxx, Ömercan Öndaş xx, Samet Aydın xx, İlyas Ural xx

Goller: Ömer Faruk (dk. 39), İzzet (dk. 90+7) (Elazığspor), Akın (dk. 65) (Batman Petrolspor)

Kırmızı Kart: Ömercan (dk. 74) (Batman Petrolspor)

Sarı Kartlar: Hakkı İsmet (Elazığspor), Abdulsamet, Ali Kemal, Savaş (Batman Petrolspor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Elazığspor, Türk, Spor, Haberler

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