TFF 3. Lig'de Hafta Sonu Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 11. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grup'un 11. haftasında 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Efeler 09 Spor maçını Van Bölgesi'nden C klasman hakemi Cihan Ölmez yönetecek. Ölmez'in yardımcılıklarını Şanlıurfa Bölgesi'nden Mehmet Yılmaz Çalışır ile yine Van Bölgesi'nden Ömer Akman yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Hakkari Bölgesi'nden Teksen Eker olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grup'un 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Orduspor 1967 maçını Kırşehir Bölgesi'nden C klasman hakemi Osman Köksaldı yönetecek. Köksaldı'nın yardımcılıklarını Malatya Bölgesi'nden Kerem Candaş ile Van Bölgesi'nden Yakup Erdoğan yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Karabük bölgesinden İsa Mammadov görevlendirildi. 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. - ELAZIĞ