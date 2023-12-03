TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı
TFF 3. Lig'de bugün oynanan maçlarla 13. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor: 2-1
Kepezspor-Mardin 1969: 1-0
Kırıkkalegücü Futbol- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-0
Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Talasgücü Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-2
Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 0-0
2. Grup
Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-4
TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor: 1-0
3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945: 2-0
Turgutluspor-Pazarspor: 2-0
Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1
Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2
3. Grup
Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-5
Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 2-2
1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 2-0
Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-0
Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK: 0-2
Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
4. Grup
Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor: 1-1
Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor: 2-2
Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1