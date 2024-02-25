TFF 3. Lig 4. Grup 21. Haftasında Elazığ FK, Çatalcaspor'u 1-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta golü atan oyuncu Talha oldu.
TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında 23 Elazığ FK sahasında karşılaştığı Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Emre Küçük, Hakan Özler, Eren Hadak
23 Elazığ FK: Mert Topuz, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer, Güney Yılmaz (Eren dk. 76), Murat Kayalı, Emre Karadağ (Batuhan dk. 87), Hakan Çıtak, Arif Emre Eren (Enes dk. 46), Talha Aydemir (Doğukan dk. 46), Buğra Civek (Emirhan (dk. 64), Serdar Yıldırım
Çatalcaspor: Barış Başkan, Doğan Çamlı, Selahattin Seyhun (Ömer Faruk dk. 21), Mehmet Can Hazırcı, Ulaş Şimşek, İsmet Yazgan (Barış dk. 79), Bahri Can Avcı, Fatih Mehmet Ekinci (Ömer dk. 79), Alp Efe Kılınç, Murat Yılmaz, Fatih Balata (Muhammed Ebrar dk. 64)
Gol: Talha (dk. 4) (23 Elazığ FK)
Kırmızı kart: Şeyhmus Abdulkadir (dk. 45) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Murat, Emirhan, Talha (23 Elazığ), Fatih, Murat Yılmaz, Doğan, Muhammed Ebrar (Çatalcaspor) - ELAZIĞ