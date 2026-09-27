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TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti.

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TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti.
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TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti. Eskişehirspor'un gollerini Kerem Baykuş, Hasan Kaya, Arda Okumuş, Ahmet Dereli, Mert Başer, Atalay Yıldırım ve İsmail Kulet kaydetti; Balıkesirspor'un golü Emre Gemici'den geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti.

Stat: Fethi Heper

Hakemler: Feridun Daldaş, Hüseyin Yazıcılar, Musa Eren

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar, Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 56), Beykan Şimşek (Atalay Yıldırım dk. 73), Mehmet Bağlı (Mert Başer dk. 73), Kerem Baykuş (Fırat Sarı dk. 62), Hasan Kaya (İsmail Kulet dk. 62), Ahmet Dereli

Balıkesirspor: Arda Akbulut, Ayberk Kaygısız (Ahmet Uzun dk. 46), Erdoğan Kaya, Hüseyin Ayan, Ferit Özler, Serhat Velioğlu (Mustafa Mete Tetik dk. 62), Muhammed Şahingöz, Ali Sinan Gayla (Celal Emir Dede dk. 74), Akın Akman (Erdal Kaya dk. 46), Göktuğ Yılmaz (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 36), Emre Gemici

Goller: Kerem Baykuş (dk. 12), Hasan Kaya (dk. 25), Arda Okumuş (dk. 31), Ahmet Dereli (dk. 60), Mert Başer (dk. 75), Atalay Yıldırım (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90+4) (Eskişehirspor), Emre Gemici (dk. 80) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Ozan İsmail Koç, Bora Göymen, İsmail Kulet (Eskişehirspor), Erdoğan Kaya, Emre Gemici, Muhammed Şahingöz (Balıkesirspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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