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TFF, 24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saatini 15.30 olarak değiştirdi

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TFF, 24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saatini 15.30 olarak değiştirdi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24 Erzincanspor'un 12 Bingölspor ile 14 Kasım Cumartesi oynayacağı maçın saati 13.00'ten 15.30'a alındı. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki mücadele öncesi kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor'un, sahasında 12 Bingölspor ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati değişti.

Ligin 11. haftasında 14 Kasım Cumartesi günü 12 Bingölspor'u konuk edecek olan kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde Vedat Çimen Tesisleri'nde sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan güncellemeyle daha önce saat 13.00'te oynanacağı açıklanan müsabakanın başlama saati 15.30 olarak değiştirildi.

24 Erzincanspor ile 12 Bingölspor arasındaki mücadele, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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