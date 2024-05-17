TFF 2. Lig Play-off 2. Turu Sonuçları
Futbolda TFF 2. Lig play-off 2. turu, bugün oynanan rövanş müsabakalarıyla sona erdi. 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı 2-1, Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor maçı ise 3-1 sonuçlandı. Bu sonuçların ardından 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, 3. tura yükseldi.
Futbolda TFF 2. Lig play-off 2. turu, bugün oynanan rövanş müsabakalarıyla sona erdi.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Bu sonuçların ardından 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, 3. tura yükseldi.