TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kocaelispor: 3 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Stat: Pazar İlçe Hakemler: Yusuf Aydın xx, Emre Demirel xx, Mustafa Yüksel xx Pazarspor: Serkan Polat x, Metin Güler x (Hakan Doğru dk. 46 x), Oğulcan Enes Demiroğlu x, Onur Kızıltaş x, Eyüp Ensar Bozkurt x (Hamza Kaya dk. 86 ?), Oğuzhan Birben x, Sercan Besler x (Güvenç Usta dk. 63 x), Yağız Aktaş x, İsmail Düzgün x, Önder Selimoğlu x, Bedirhan Özyurt x Yedekler: Yasin Davuş, Mehmet Cansın Çiçek, Muhammet Nişancı, Ahmet Karataş, İlhan Topatar, Eray Yüksel, Özgür Kutlu Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Diogo Coelho xx, Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx, Mehmet Taş xx, Cihat Çelik xx, Tayfun Aydoğan xx (Alpay Çelebi dk. 90 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx (Yiğit Ali Bayrak dk. 69 x), Beykan Şimşek xx (Bedirhan Yıldız dk. 84 ?), Okan Eken xx (Mertan Caner Öztürk dk. 90 ?), Samed Ali Kaya xx (Cem Ekinci dk. 69 x) Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Mesut Can Tunalı, Mehmet Sak, Anıl Emre Yılmaz Teknik Direktör: Fırat Gül Goller: Önder Selimoğlu (dk. 64) (Pazarspor), Samed Ali Kaya (dk. 12), Diogo Coelho (dk. 66), Beykan Şimşek (dk. 84) (Kocaelispor) Sarı kartlar: Eyüp Ensar, Onur, Metin (Pazarspor), Atila, Okan (Kocaelispor) - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Doğru Eyüp Ensar Pazarspor Spor Haberler

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