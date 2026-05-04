Muğlaspor play-off'ta tur atladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off 2. tur mücadelesinde Muğlaspor sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalırken, ilk maçı 1-0 kazanan Muğlaspor tur atladı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Kadir Beyaz, Seyfettin Ünal

Muğlaspor: İsmet, Serhat Enes, Mehmet, Yalçın, Semih, Fatih (Abdullah dk. 82), Muhammet Enes, Cemal Ali (Sırat dk. 35), Abdurrahman, Sedat (Yasin dk. 82), Çağrı (Mustafa dk. 67)

Şanlıurfaspor: Abdülkadir, Burak (Orhan dk. 79), Levent, Sadık (Recep dk. 46), Onur, Çınar, Mert, Erhan (Anıl dk. 89), Vedat, Ali, Sinan (Berk İsmail dk. 79)

Goller: Çınar Tarhan (dk. 17) (Şanlıurfaspor), Muhammet Enes Gök (dk. 96+6) (Muğlaspor)

Kırmızı kartlar: Mehmet Yiğit (Muğlaspor), Vedat Bora (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Yalçın Eycan Kaya, Serhat Enes Çalışan, Muhammet Enes Gök (Muğlaspor), Levent Gülen, Ali Sühan Demirel, Recep Yemişçi, Berk İsmail Ünsal (Şanlıurfaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
