TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 Balıkesirspor: 0 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Stat: Kastamonu Gazi Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Emrah Akkaya xx, Şafak Nalbantoğlu xx GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan xx, Şaban Özel xx, Berkay Samancı xx, Abdulaziz Solmaz x (Alptekin Çaylı dk. 63 x), Ergin Keleş xxx (Berkan Turan dk. 90+2 ?), Ayhan Gürbüz x (Ömer Faruk Yücel dk. 64 x), Emrah Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Kadir Keleş x (Ramazan Keskin dk. 46 x), Mehmet Bektaş x (Efe Görgülü dk. 80 ?), Hakan Olkan xx Balıkesirspor: Yiğitha Kır xx, Berat Aydoğdu xx, Birol Parlak x (Görkem Altun dk. 78 ?), Andaç Güleryüz x (Arda Akgün dk. 66 x), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Umut Can Akçaoğlu dk. 90 ?), Kağan Kayalı xx, Berk Tosun x (Güney Çelik Keleş dk. 78 ?), Ayberk Kaygısız x (Emirhan Çakır dk. 46 x), Hüseyin Karabey xx, İbrahim Halil Çolak xx, Doğa İşeri xx Goller: Ergin Keleş (dk. 3) (Kastamonuspor) Sarı kartlar: Ayhan Gürbüz, Hakan Olkan (Kastamonuspor), Ayberk Kaygısız, Hüseyin Karabey (Balıkesirspor) - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Ergin Keleş Kastamonu Spor Haberler

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