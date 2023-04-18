TFF 2. Lig'de 33. hafta müsabakaları yarın yapılacak
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TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları yarın oynanacak.
TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Kırmızı Grup:
15.00 GMG Kastamonuspor-Teco Karacabey Belediyespor (Gazi)
15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Pazarspor (Balıkesir Atatürk)
15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Fethiyespor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Kırşehir FK-Bitexen Vanspor FK (Kırşehir Ahi)
15.00 Kocaelispor-İskenderunspor (Kocaeli)
15.00 Bucaspor 1928-1461 Trabzon FK (Yeni Buca)
Beyaz Grup:
15.00 Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdarespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Çorum FK-İnegölspor (Çorum Şehir)
15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Düzce Cam Düzcespor (Zafer-Ev sahibi takım seyircisiz)
15.00 Bursaspor-Menemen FK (Bursa Büyükşehir Belediye-Ev sahibi takım seyircisiz)
15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Isparta 32 (Nazilli İlçe)
15.00 Somaspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)
Erteleme maçı oynanacak
Öte yandan TFF 3. Lig 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor'un geçirdiği kaza nedeniyle 24. haftadan ertelenen Armoni Alanya Kestelspor-Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi de yarın oynanacak.
Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.