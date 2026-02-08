Futbol: TFF 2. Lig
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 23. ve 25. hafta maçları toplam 11 karşılaşmayla başladı. Kırmızı Grup'ta önemli maçlar oynanırken, Beyaz Grup'ta da çeşitli sonuçlar alındı.
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta ise 25. hafta, toplam 11 karşılaşmayla başladı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Muşspor-Menemen FK: 4-1
KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969: 0-1
Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor: 1-1
Beyaz Grup
Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-5
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor: 2-0
Altınordu-MKE Ankaragücü: 1-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor: 1-1
Muğlaspor-Sultan Su İnegölspor: 3-0