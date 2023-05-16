Üye Girişi
Haberi Paylaş
TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 Somaspor: 5

TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 Somaspor: 5

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında Bursaspor sahasında Somaspor'u ağırladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında Bursaspor sahasında Somaspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Mücahit Değermenci xx, Emrah Akkaya xx

Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Furkan Emre Ünver xx, Ertuğrul Kurtuluş x, Ozan İsmail Koç xx (Abdullah Tazgel dk. 87 ?), Kubilay Sönmez xx (Melih Sağlam dk. 87 ?), Hasan Ayaroğlu xx, Bilal Güney xx (Emre Tepegöz dk. 71 x), Enver Cenk Şahin xx, Barış Dalkıran xx (Eren Tunalı dk. 82 ?), Berat Altındiş xx (Ömer Turan Görgüç dk. 71 x), Çağatay Yılmaz xxxx

Yedekler: Deniz Aydın, Kerem Kök, Baran Karagöz, Özer Hurmacı

Teknik Direktör: Hürriyet Gücer

Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Yavuzhan Keleşoğlu xx (Şener Kaya dk. 55 xx), Kadir Kurt xxx, Erdem Aygül xxx (Yusuf Tursun dk. 77 x), Eray Korkmaz xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Mücahit Aslan xxxx, Yusuf Türk xxx (Ahmet Hakan Demirli dk. 46 xx), Mustafa Şengül xxx, Emre Can Atila xx (Enes Tayfun dk. 77 xx), Emrecan Bulut xxxx

Yedekler: Arda Ünal, Ali Mert Aydın, Murat Şevik, Safa Ali Memnun, Kadir Karış, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemur

Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 17), Enver Cenk Şahin (dk. 46), Eray Korkmaz (dk. 79 k.k.) (Bursaspor), Emrecan Bulut (dk. 36 ve 66), Mücahit Aslan (dk. 45+2 ve 84), Kadir Karış (dk. 77) (Somaspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı, Özer Hurmacı, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Oğuzhan Yıldırım, Yavuzhan Keleşoğlu, Emre Can Atila (Somaspor) - BURSA

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kubilay Sönmez Bursaspor Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title