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Belediye Derincespor, İskenderunspor'a 1-0 mağlup oldu

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Belediye Derincespor, evinde İskenderunspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Belediye Derincespor, evinde İskenderunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Ahmet Ecevit, Orhan Timurtaş, Şükrü Mert

Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Volkan Altınsoy, Hüseyin Karabey (Tarık Mayhoş dk. 87), Alperen Pak, Murat Arda Ayhan (Erdi Can Şehit dk. 57), Okan Baydemir (Melik Derin dk. 87), Ömer Faruk Çalışkan (Eren Bayraktar dk. 90+3), Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 57), Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu

İskenderunspor: Ömercan Avci, Ahmet Sivri (Göktan Işılak dk. 67), Bertul Kocabaş (Muhammed Emin Ergin dk. 85), Kutay Yokuşlu, Mertan Caner Öztürk (Hamza Küçükköylü dk. 76), Ömer Kuşan (Nurettin Korkmaz dk. 85), Çağtay Kurukalıp (Ali Keten dk. 67), Eren Tokat, Onur Ural, Muhammed Demirci, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Koray Palaz

Goller: Mertan Caner Öztürk (dk.53) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Göktan Işılak (İskenderunspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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